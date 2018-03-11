برشلونة يطمح لتحطيم رقمين قياسيين قبل نهاية الموسم الحالي.. فما هما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يسعى برشلونة إلى معادلة رقم ريال سوسيداد، بالوصول إلى 38 مباراة دون هزيمة في الدوري الإسباني، وذلك بعد أن وصل إلى 35 مباراة بلا خسارة خلال الموسم الحالي، كما أنه يطمح لإنهاء الموسم دون هزيمة للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ "الليغا".

ووصل الفريق الكتالوني إلى 35 مباراة دون هزيمة بعد فوزه، السبت، على ملقا بهدفين نظيفين، ليصبح على بعد ثلاث مباريات من رقم سوسيداد الذي صمد لـ38 مباراة دون هزيمة في موسمي 1978/1979 و1979/1980، وهي السلسلة الأطول في تاريخ "الليغا".

يحتاج برشلونة لتجنب الخسارة في المباريات الثلاث المقبلة أمام أتلتيك بلباو وليغانيس وإشبيلية، إذ سيلعب أول مباراتين على أرضه في حين سيخوض الثانية خارج الديار.

ولا يقف طموح الفريق الكتالوني عند معادلة رقم الفريق الباسكي، بل يطمح إلى إنهاء الموسم دون هزيمة للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ الليغا بعد بلباو في موسم 1929/1930، وريال مدريد في موسم 1931/1932

يذكر أن الفريق الكتالوني لعب 29 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي لم يخسر أي مباراة منها، في حين تبقى السلسلة الأطول للمباريات الخالية من الهزيمة للفريق الكتالوني باسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حين وصل إلى 31 مباراة في موسم 2010/2011.