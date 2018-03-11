خروج هاري كين مصابا من مباراة توتنهام هوتسبرز وبورنموث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض مهاجم نادي توتنهام هوستبرز، الإنجليزي هاري كين، لإصابة أدت لخروجه من أرضية الملعب خلال مباراة فريقه مع بورنموث.

وتعرض كين لإصابة بعد أن سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل عند الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليغادر أرضية الملعب بعدها بدقيقتين.

وينافس المهاجم الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح على صدارة هدافي "البريميرليغ" برصيد 24 هدفا خلال الموسم الحالي لكل منهما.

ونجح اللاعب الإنجليزي ديلي ألي، في تسجيل هدف التعادل لتوتنهام بعد خروج كين بثلاث دقائق، لتصبح نتيجة المباراة هدف لمثله عند الدقيقة 35.