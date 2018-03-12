الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخه والثالثة على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخه، بعد تعادل المصري البورسعيدي مع الإنتاج الحربي، الإثنين، ليحسم فريق القلعة الحمراء اللقب قبل خمس جولات على النهاية.

وحصد الأهلي 75 نقطة خلال 28 مباراة خاضها الموسم الحالي، ليبتعد عن أقرب ملاحقيه، الإسماعيلي، بفارق 22 نقطة، مع مباراة ناقصة للأخير.

حسم فريق القلعة الحمراء اللقب بعد تعادل المصري مع الإنتاج الحربي، ضمن الجولة 29 وذلك لأن المصري كان سيحيي الدوري لجولات أخرى في حال فوزه، بسبب وصوله للنقطة 51، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة له أحدها أمام الأهلي

ووصل المصري البورسعيدي إلى النقطة رقم 49، ليصبح من المستحيل أن يخسر الأهلي اللقب، حتى وإن فاز المصري بالمباريات الثلاث المؤجلة، إذ سيصل حينها إلى النقطة رقم 58، ويصبح الفارق 17 نقطة مع تبقي خمس مباريات (15 نقطة).

وهذا هو اللقب رقم 40 للأهلي في الدوري المصري عبر التاريخ والثالث له على التوالي.