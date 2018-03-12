الريان القطري يحقق الفوز التاريخي الأول على الهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر الهلال السعودي أمام مضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف وحيد، لتصعب مهمة التأهل على الزعيم السعودي، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب جاسم بن حمد في قطر، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 44 عبر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله من علامة الجزاء.

وعزز الريان تقدمه بالشوط الثاني، عبر هدف سجله اللاعب البرازيلي رودريغو تاباتا عند الدقيقة 66 بعد جملة فنية مميزة بينه وبين حمد الله.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثواني سجل الهلال هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء عبر النجم المخضرم ياسر القحطاني، لتنتهي المباراة بهدفين للريان مقابل هدف للزعيم.

بهذه الخسارة، أصبحت مهمة التأهل إلى الدور المقبل معقدة للهلال، إذ تجمد رصيده عند نقطتين، في حين رفع الفريق القطري رصيده إلى ست نقاط محتلا المركز الأول مؤقتا، حتى نهاية مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني في نفس المجموعة.

يذكر أن هذا هو أول فوز تاريخي للريان على الهلال في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري أبطال آسيا.