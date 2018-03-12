إيقاف الدوري اليوناني بعد اقتحام رئيس ناد لأرضية الملعب حاملا مسدسا على خصره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم إيقاف الدوري المحلي بعد أن قام رئيس نادي باوك، إيفان سافيديس، باقتحام أرضية الملعب واضعا مسدسا على خصره، خلال مباراة الديربي بين فريقه وأيك أثينا.

وقام سافيديس باقتحام أرضية الملعب بعد أن ألغى الحكم هدفا لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، حاملا مسدسا على خصره ومحاطا بمجموعة من حراسه الشخصيين، قبل أن يتم إيقاف المباراة وإخراجه من أرضية الميدان.

وقال وزير الرياضة والثقافة اليوناني، جورجيوس فاسيلياديس، في تصريحات أدلى بها لتلفزيون ERT اليوناني بعد اجتماع عقده مع رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس "لقد قررنا إيقاف البطولة بالطبع".

وأضاف وزير الرياضة اليوناني "نقوم بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والبطولة لن تستأنف قبل إيجاد إطار عمل واضح وجديد يوافق عليه الجميع لتحسين القوانين، لن نعود للخلف سنستمر في القتال من أجل الشفافية وكرة قدم أفضل".

وفي تصريحات أخرى قال فاسيلياديس لـCNN "مشهد دخول مسؤولين يحملون سلاحا إلى أحد الميادين الرياضية، يعيدنا سنوات للخلف، هذه الظاهرة المتطرفة تحتاج لقرارات شجاعة".

من جانبه، أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحادثة، ولكنه أكد أن الجهة المخولة لاتخاذ القرارات في هذه الحالة، هو الاتحاد اليوناني لكرة القدم، وذلك في بيان أرسله فيفا لـCNN.

يذكر أن مذكرة توقيف صدرت بحق رئيس نادي باوك، في الوقت الذي دافع فيه مكتبه الإعلامي عنه مؤكدا أنه لم يقم بإيذاء أحد، وأن سلاحه مرخصا وهو أمر قانوني في اليونان.