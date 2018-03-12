قيمة محمد صلاح الشرائية ترتفع بمعدل 92 مليون دولار خلال 6 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية خلال الأشهر الستة الماضية، وفقا لدراسة أجراها موقع CIES المتخصص بإحصائيات كرة القدم.

وارتفعت قيمة النجم المصري السوقية بمعدل 92 مليون دولار، فقد كانت 108 مليون دولار، في سبتمبر/أيلول الماضي، ووصلت إلى 200 مليون دولار خلال الشهر الحالي.

واحتل حارس مانشستر سيتي، البرازيلي إيدريسون موراييس، المركز الثاني إذ وصل ارتفاع قيمته إلى 91 مليون دولار، وجاء زميله الألماني في الفريق، ليروي ساني، في المركز الثالث بارتفاع وصل إلى 78 مليون دولار.

تألق صلاح خلال الموسم الحالي مع ليفربول، بعد أن سجل 24 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتربع على عرش هدافي البطولة، كما تألق مع "الريدز" في دوري الأبطال وقادهم إلى ربع النهائي.

يذكر أن الدراسة مبنية على أرقام حصرية للموقع، ولا تشمل اللاعبين الذين انتقلوا إلى اندية أخرى خلال هذه الفترة.