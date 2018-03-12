الاتحاد الرياضي السوري العام ينفي علمه بتوقيع اتفاقية رياضية بين سوريا وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الاتحاد الرياضي السوري العام علمه بتوقيع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، صلاح رمضان، اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع نظيره القطري، حمد بن خليفة آل ثاني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونفى الاتحاد الرياضي العام علمه بتوقيع هذه الاتفاقية على خلفية اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، والذي استضافته العاصمة الأردنية، عمان، مشيرا إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات يجب أخذ موافقة القيادة الرياضية عليها بشكل مسبق"، وفقا لسانا.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن رئيس الاتحاد الرياضي العام، اللواء موفق جمعة، أصدر بيانا جاء فيه " هكذا اتفاقيات تحتم على اتحادات الألعاب الرياضية ومنها الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إعلام القيادة الرياضية برغبتها بإجراء اتفاقية تعاون مع أي جهة وأخذ الموافقة المسبقة وفي حال القبول يتم عرض بنود الاتفاقية ومضمونها لتصديقها من القيادة الرياضية قبل العمل بها".

وتابع جمعة في بيانه " القيادة الرياضية تؤكد بشكل دائم على اتحادات الألعاب التواصل مع كل التنظيمات الرياضية القارية والدولية الصديقة والتعاون معها بما يخدم مصلحة الرياضة السورية وتطويرها وفق القوانين والأنظمة النافذة".

يذكر أن وسائل إعلام محلية سورية تداولت صورا لتوقيع رمضان لاتفاقية مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد في الأردن، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات.