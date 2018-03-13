أبوتريكة ينشر تغريدة بأعلام مصر.. وهنيدي يرد "ترجع بالسلامة يا حبيب الناس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي، محمد أبوتريكة، تغريدة تحمل أعلام مصر وكلمة "قريبا"، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ليرد عليه الممثل المصري محمد هنيدي بقوله "ترجع بالسلامة يا حبيب الناس".

ونشر تريكة تغريدة تتضمن أعلام مصر وكتب فيها "قريبا"، ليرد عليه هنيدي قائلا "ترجع بالسلامة يا حبيب الناس".

ومازح اللاعب المصري السابق هنيدي قائلا "جهز نفسك للمباراة علشان تتغلب زي ما هتتغلب في البلاي ستيشن".

من جانبه، كتب اللاعب المصري لنادي الاتفاق السعودي، أحمد الشيخ تغريدة لأبوتريكة قال فيها "دي أحلا حاجة هتحصل في 2018 إن شاء الله".

ورحب عدد من متابعي نجم النادي الأهلي سابقا بعودته إلى مصر، في الوقت الذي حذره فيه بعض المتابعين من العودة إذ كتب له أحد المتابعين "لا يا أبوتريكة بلاش".

يذكر أن أبوتريكة لم يؤكد عودته إلى مصر بعد، ولكن متابعيه اعتبروا أنه يلمح إلى ذلك في تغريدته.