الأهلي السعودي يتعادل مع الغرافة القطري ويعزز زعامته للمجموعة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل الأهلي السعودي مع الغرافة القطري بهدف لمثله، ليعزز صدارته للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، في الوقت الذي تعادل فيه الجزيرة الإماراتي مع تراكتور سازي الإيراني بنفس النتيجة، ضمن مباريات نفس المجموعة.

انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريقين، وكان أبرزها فرصة لاعب الغرافة والتي أضاعها أمام المرمى الخالي للأهلي في لقطة غريبة.

اختلفت الأمور في الشوط الثاني، ونجح الفريق القطري في تسجيل هدف التقدم عبر اللاعب الإيراني مهدي طارمي، عند الدقيقة 56.

كانت ردة فعل الأهلي سريعة، حين نجح في تعديل النتيجة عبر اللاعب المصري مؤمن زكريا، عند الدقيقة 58.

أضاع زكريا فرصة محققة أمام مرمى الغرافة، في حيت فشل الضيوف في تسجيل هدف الفوز لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، عزز الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، في حين رفع الغرافة رصيده إلى خمس نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزيرة الإماراتي الذي تعادل بهدف لمثله مع مضيفه تراكتور سازي الإيراني.

يذكر أن الفريقين تعادلا بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت في قطر في الثالث من مارس/أذار الجاري.