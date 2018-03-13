الأهلي يجدد عقد عبد الله السعيد وينهي شائعات انتقاله إلى الزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جدد الأهلي المصري عقد لاعبه عبد الله السعيد حتى عام 2020، وفقا لما نشره النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ليسكت بذلك جميع الشائعات التي تحدثت عن رحيل اللاعب إلى صفوف الغريم التقليدي الزمالك.

ونشر الأهلي صورة للسعيد عبر تويتر وكتب فوقها "عبد الله السعيد أهلاوي حتى 2020".

وقال اللاعب بعد تجديد عقده "الحمدلله لقد جددت عقدي مع الأهلي لسنتين، وأنا كنت أرغب بالبقاء منذ البداية، لكن بعض الظروف الخارجة عن إرادتي أخرت هذه الخطوة، ولكن الآن الموضوع انتهى وأنا موجود في الأهلي".

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تناقلت أخبارا تفيد بقرب انتقال السعيد إلى الغريم التقليدي للأهلي، الزمالك، وهو الأمر الذي أثار غضب وقلق جماهير فريق القلعة الحمراء.

ويعد السعيد من أهم ركائز النادي الأهلي والمنتخب المصري في وسط الميدان، لذلك شعرت جماهير الأهلي بالاطمئنان لتجديد عقده مع الفريق.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2011 قادما من الإسماعيلي وحقق مع الفريق لقبين لدوري أبطال أفريقيا عامي 2012 و2013، كما أنه حقق لقب الدوري المصري في أربع مناسبات.