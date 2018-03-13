لاعب مانشستر يونايتد يثير سخرية متابعيه بتسريحة "ميكي ماوس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر لاعب مانشستر يونايتد، البلجيكي مروان فيلايني، بتسريحة شعر غريبة، وذلك في صورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام".

وظهر اللاعب البلجيكي من أصول مغربية، بتسريحة شعر "ميكي ماوس"، الأمر الذي أثار سخرية متابعيه.

وقال أحد متابعي لاعب وسط اليونايتد "أرجوك يا مورينيو أشركه أساسيا أمام إشبيلية فقط لنراه".

وكتب متابع آخر لفيلايني "أتمنى ألا تلعب بهذه التسريحة، فقد تؤثر على كراتك الرأسية خلال المباريات".

يثير اللاعب البلجيكي عادة سخرية جماهير الكرة الإنجليزية، إذ يلقبه البعض بـ"الشجرة" بسبب شعره الكثيف وطول قامته.

يذكر أن فيلايني يستعد لخوض مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، أمام إشبيلية على أرضية ملعب "أولد ترافورد".