هل تصدق أن أول عقد وقعه ميسي مع برشلونة كان على منديل طعام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف عراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكشاف الإسباني السابق، كارليس ريتشاك، عن قصة توقيع برشلونة العقد الأول مع أفضل لاعبي النادي عبر التاريخ، وأحد أفضل من لعبوا كرة قدم عبر العصور، وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "The Sun" البريطانية.

وقال ريتشاك "لقد كنت في الأرجنتين، وأخبروني عن ولد يدعى ميسي، وقد ظننت أنهم يتحدثون عن لاعب يبلغ عمره 18 أو 19 أو 20 عاما، وقلت في نفسي، يجب أن أراه، بما أنني في الأرجنتين".

وتابع الرجل الذي اكتشف ميسي حديثه قائلا "عندما أخبروني أنه يبلغ من العمر 12 عاما تفاجأت قليلا، فقمنا بتنظيم مباراة لأراه يلعب وأحدد قبوله من عدمه، وقد كانت المباراة غير متكافئة إذ واجه أطفالا أكبر منه في السن".

وعن المباراة، قال ريتشاك "وصلت إلى هناك عند الخامسة، نظرت ثم مشيت قليلا، ونظرت مجددا، ثم جلست على الدكة وقلت يجب أن نتعاقد معه، هذا الطفل من مجرة أخرى، في عالم كرة القدم اللاعبون يحتاجون لزملائهم، أما ميسي فيستطيع اللعب لوحده".

ووصف الكشاف الإسباني قدرات ميسي قائلا "يسيطر على الكرة ويراوغ اللاعبين، بطريقة غريزية، هذا الطفل خلق ليلعب كرة قدم لم يتعلمها مع الوقت، لقد عمل على تطوير نفسه لكن مهاراته فطرية".

وأضاف ريتشاك "لقد كان نحيفا للغاية ولكن عندما تراه يلعب يصبح الأمر مختلفا، حتى عندما كان يبلغ من العمر 12 أو 13 عاما".

وعن قصة منديل الطعام قال عراب ميسي "عندما أخبرت المسؤولين في النادي بأننا يجب أن نتعاقد مع هذا الطفل، أخذوا يماطلون بالأمر كما هي العادة، وقد أغضب هذا الأمر والده، فقال لي أنه سيرحل لأنهم يحاربونه".

وأضاف "قلت له اهدأ، فأنا الرجل الذي كان مسؤولا عن التعاقد معه (ميسي)، وكان يجب أن أوقع على ورقة لأثبت له ذلك، ولم يكن لدي ورقة، فطلبت من النادل منديل طعام وكتبت عليه أنني أعده بأن يوقع ميسي مع برشلونة وقد وفيت بوعدي".

وأشار ريتشاك إلى أن قصة ميسي تبدو خيالية إلا أنه أكد أن اللاعب عانى كثيرا حتى حقق كل تلك الإنجازات.

يذكر أن البرغوث الأرجنتيني يستعد لخوض مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي على أرضية ملعب "كامب نو".