بايرن ميونخ يلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لحق بايرن ميونخ بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز على مضيفه بيشكتاش التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ16.

فعلى أرضية ملعب "فودافون أرينا"، تقدم الفريق البافاري عند الدقيقة 18، عبر الإسباني تياغو ألكنتارا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، سجل غوكهان غونول، هدفا بالخطأ في مرمى بيشكتاش، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق عند الدقيقة 59، عبر البرازيلي فاغنر لوف.

وأضاف البايرن الهدف الثالث عند الدقيقة 84، عبر ساندرو فاغنر، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للضيوف.

وبهذه النتيجة، وصل المارد الألماني إلى ربع النهائي، متفوقا بنتيجة 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن الفريق البافاري لحق بكل من ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس وروما وإشبيلية، إلى ربع النهائي.