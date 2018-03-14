بريطانيا تسحب تمثيلها الرسمي في كأس العالم بسب قضية سكريبال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عدم حضور الوزراء وأفراد العائلة الملكية البريطانية لكأس العالم 2018، على خلفية اتهامها للحكومة الروسية بالتورط في محاولة تسميم العميل الروسي المزدوج، سيرغري سكريبال.

وقالت ماي أمام مجلس النواب البريطاني: "لن يحضر الوزراء وأفراد العائلة الملكية في بريطانيا، كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا".

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا إلى أنه ليس من مصلحة بلادها قطع العلاقات تماما مع روسيا ولكن العلاقات لن تكون كما كانت بعد هذه الحادثة، لذلك سيتم قطع التواصل الثنائي على المستوى الدبلوماسي الرفيع من ضمنها إلغاء دعوة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لزيارة بريطانيا.

وأثار وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، في وقت سابق قضية انسحاب بريطانيا من كأس العالم في حال ثبوت تورط روسيا في محاولة تسميم سكريبال.

يذكر أن العلاقات الرياضية بين البلدين تشهد توترا منذ اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجماهير الإنجليزية والروسية في كأس أمم أوروبا 2016 والذي أقيم في فرنسا.