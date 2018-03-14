كريستيانو رونالدو ينشر فيديو للغوطة.. وهذه رسالته لأطفال سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تضامنه مع أطفال سوريا، ونشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر القصف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وأظهر الفيديو، الذي جاء كجزء من حملة لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، قصفاً جوياً عنيفاً على الأحياء السكنية في الغوطة وصرخات الناس الموجودين هناك، إضاقة الى نداءات من أشخاص يبحثون عن ناجين.

وعلّق نجم ريال مدريد على الفيديو قائلاً: "كن قوياً، كن مؤمناً، لا تستسلم أبداً"، مضيفاً وسم #7WordsForSyria

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ولخّص الفيديو الحرب السورية الممتدة منذ 7 سنوات بعدة أوصاف أصبح يعاني منها الأطفال في سوريا: "سبع سنوات من القذائف، الخوف، الاشتباكات، الألم، المعاناة، الصدمة، الرصاص، الصراخ، الارتباك، الكوابيس، الدمار والحرب."

يذكر أن النظام السوري وحلفاءه كانوا قد قسموا الغوطة الشرقية المحاصرة إلى 3 أقسام بعدما كثّف الجيش السوري هجماته على المنطقة خلال نهاية الأسبوع، وذلك وفقاً للإعلام السوري وناشط من داخل الغوطة الشرقية.