إشبيلية يقصي مانشستر يونايتد "التائه" ويبلغ ربع النهائي للمرة الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صنع إشبيلية المفاجأة وأقصى مانشستر يونايتد من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لعد أن انتصر عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الإياب.

فعلى أرضية ملعب "أودل ترافورد"، تقدم إشبيلية عند الدقيقة 74 عبر اللاعب الفرنسي وسام بن يدر، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني، بعد ذلك بدقيقتين.

وقلص أصحاب الفارق عند الدقيقة 84 عبر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو، لكن هدفه لم يكن كافيا لإنقاذ سفينة اليونايتد من الغرق.

ووصل إشبيلية إلى ربع النهائي، متفوقا بنتيجة الذهاب والإياب 2-1، بعد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

من جانبه، نجح روما بالوصول إلى ربع النهائي بعد فوزه بهدف نظيف على شختار الأوكراني، ليتفوق بفارق الأهداف خارج الأرض.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يبلغ فيها الفريق الأندلسي الدور ربع النهائي بعد موسم 1957/1958.