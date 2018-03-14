صحف إنجليزية: هكذا رد محمد صلاح على سخرية جماهير مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت الصحف الإنجليزية، تغريدة النجم المصري محمد صلاح والتي نشرها بعد خروج مانشستر يونايتد على يد إشبيلية، ردا على سخرية جماهير اليونايتد ولاعبه الإنجليزي أشلي يونغ، إثر خسارة ليفربول أمام الشياطين الحمر في "كلاسيكو إنجلترا".

ونشر صلاح تغريدة جاء فيها: "موعد قرعة دوري أبطال أوروبا ليس قريبا بما فيه الكفاية"، مرفقا التغريدة بوجه ضاحك.

واعتبرت الصحف الإنجليزية هذه التغريدة ردا من الفرعون المصري على سخرية جماهير اليونايتد منه بعد نهاية الكلاسيكو.

إذ كانت جماهير مانشستر قد سخرت من صلاح بسبب الرقابة التي فرضها عليه يونغ، بالتساؤل: "هل أخرج يونغ صلاح من جيبه؟"

من جانبه، نشر اللاعب الإنجليزي صورة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام بعد مباراة ليفربول وكتب فيها "كفوا عن سؤالي، هو ليس في جيبي، أقسم أنه ليس هناك".

ونقلت صحفة "ميترو" البريطانية الصورة التي نشرها يونغ، قبل أن يقوم بحذفها عن إنستغرام.

وودع مانشستر يونايتد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في عقر داره أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا سلبيا.