ميسي "يعاقب" تشيلسي ويقود برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على تشيلسي بثلاثية نظيفة، في مباراة سجل فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف في مسيرته الكروية ووضع بصمته على الهدف رقم 100 له في البطولة.

افتتح ميسي أهداف برشلونة عند الدقيقة الثانية، ليسجل أسرع هدف في تاريخه وفقا لموقع "Opta" المتخصص بإحصائيات كرة القدم.

فرض برشلونة ضغطا كبيرا على دفاعات تشيلسي، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 20، عبر الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سجل هدفه الأول مع الفريق الكتالوني.

وقبل انتهاء الشوط الأول بثواني، رد القائم الأيسر للمرمى الكتالوني تسديدة متقنة من الإسباني ماركوس ألونسو، لينتهي الشوط بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، بحث "أسود غرب لندن" عن تقليص الفارق، لكنهم لم ينجحوا في هز شباك برشلونة، ليعاقبهم البرغوث الأرجنتيني بالهدف الثالث والـ100 له في دوري أبطال أوروبا، عند الدقيقة 63.

يذكر أن برشلونة أكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، وستقام قرعة هذا الدور، الجمعة، بعد أن وصل كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس وروما وإشبيلية وليفربول.