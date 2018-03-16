ريال مدريد في مواجهة صعبة وإنجلترا تضمن الوجود في المربع الذهبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية بين الأندية الكبرى التي وصلت إلى هذا الدور.

ووقع ريال مدريد في مواجهة يوفنتوس، في أقوى مواجهات ربع النهائي، وهي مباراة إعادة لنهائي الموسم الماضي من البطولة.

أما المواجهة الثانية الأقوى فستجمع بين كبيري إنجلترا، ليفربول ومانشستر سيتي، ليضمن أحد الفرق الإنجليزية وجوده في نصف النهائي.

وجاءت قرعة برشلونة سهلة نسبية، إذ سيواجه روما الإيطالي، في حين وقع بايرن ميونخ في مواجهة إشبيلية الإسباني.

يذكر أن مباريات إياب هذا الدور، ستقام في 3 و4 إبريل/نيسان المقبل، في حين ستقام مباريات الإياب في 10 و11 من نفس الشهر.