مواجهة بريطانية- روسية بالدوري الأوروبي في ظل أزمة "سكريبال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقعت قرعة الدوري الأوروبي نادي أرسنال الإنجليزي في مواجهة نظيره سيسكا موسكو الروسي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، إذ سيلتقي الفريقان في ظل توتر العلاقات بين بريطانيا وروسيا على خلفية قضية محاولة تسميم العميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال.

وبلغ أرسنال الدور ربع النهائي بعد فوزه على ميلان الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين وصل الفريق الروسي إلى هذا الدور بعد أن أقصى ليون الفرنسي في أكبر مفاجآت دور الـ16.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة البريطانية، لندن، في الخامس من أبريل/ نيسان، وسط مخاوف أمنية من أعمال شغب قد تشهدها المباراة من قبل الجماهير الروسية ونظيرتها البريطانية.

أما مباراة الإياب، فستقام على أرضية ملعب "أرينا خيمكي" في العاصمة الروسية، موسكو، في 12 من نفس الشهر.

ولا تعيش العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا فترة طيبة، بعد قضية اتهام لندن لموسكو بمحاولة تسميم سكريبال، وهو الأمر الذي أسفر عن طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا، وسحب التمثيل الرسمي البريطاني في كأس العالم 2018.

يذكر أن الحساسية بين جماهير البلدين بدأت بالظهور إلى الواجهة، بعد الاشتباكات التي اندلعت بينهما خلال كأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا، والتي كادت أن تؤدي إلى إيقاف مشاركة المنتخبين في البطولة.