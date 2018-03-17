محمد صلاح احتاج لأربع دقائق من أجل خطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدر النجم المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفين لليفربول أمام ضيفه واتفورد، ليتفوق على اللاعب الإنجليزي هاري كين بفارق هدفين.

وافتتح صلاح التسجيل لفريقه عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء الذي يلعب على أرضية ملعب "أنفيلد رود"، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 43.

ووصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 26 في الدوري والـ34 في جميع البطولات، ليحتل صدارة الهدافين متفوقا بفارق هدفين قابلين للزيادة على كين.

وسجل صلاح هدفه رقم 34 ليتفوق على النجم الإسباني فيرناندو توريس، ويصبح أكثر لاعب يسجل في موسمه الأول مع ليفربول عبر تاريخ النادي.