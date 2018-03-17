محمد صلاح أول عربي يسجل "سوبر هاتريك" في الدوري الإنجليزي ويتصدر هدافي أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN).- – تألق النجم المصري محمد صلاح أمام واتفورد، وسجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، لتكون المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب مصري وعربي هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، وأول لاعب يسجل رباعية مع ليفربول في موسم واحد منذ عام 2013 حين سجل الأوروغوياني لويس سواريز هذا العدد من الأهداف.

وسجل الفرعون المصري الهدف الأول عند الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، صنع صلاح هدفا لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 49، قبل أن يسجل النجم المصري الهدف الثالث له في المباراة والرابع لـ"الريدز"، ثم سجل الهدف الرابع له عند الدقيقة 85.

وهذا أول سوبر هاتريك لصلاح منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب مصري وعربي يسجل رباعية في مباراة واحدة في "البريميرليغ".

يذكر أن الفرعون المصري وصل إلى هدفه رقم 28 في الدوري الإنجليزي الممتاز والـ36 له خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، ليصبح أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.