بعد الـ"سوبر هاتريك".. هذه أبرز 4 أرقام حطمها محمد صلاح أمام واتفورد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حطم النجم المصري محمد صلاح عدة أرقام قياسية خلال مباراة ليفربول مع واتفرود في الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل رباعية، "سوبر هاتريك"، في مرمى الفريق الأصفر

أول لاعب يسجل 36 هدفا في أول موسم له مع ليفربول عبر التاريخ

أول لاعب عربي يسجل "سوبر هاتريك" في الدوري الإنجليزي الممتاز

هداف الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 28 هدفا في "البريمييرليغ".