بعد الـ"سوبر هاتريك".. هذه أبرز 4 أرقام حطمها محمد صلاح أمام واتفورد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حطم النجم المصري محمد صلاح عدة أرقام قياسية خلال مباراة ليفربول مع واتفرود في الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل رباعية، "سوبر هاتريك"، في مرمى الفريق الأصفر
- أول لاعب يسجل 36 هدفا في أول موسم له مع ليفربول عبر التاريخ
- أول لاعب عربي يسجل "سوبر هاتريك" في الدوري الإنجليزي الممتاز
- هداف الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 28 هدفا في "البريمييرليغ".
- ساهم في 37 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز (أكثر من أي لاعب آخر)
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