حكاية مونديال 2014: الجزائر تحرج ألمانيا في بطولة الفضائح المدوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استضافت البرازيل النسخة رقم 20 من كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة عام 1950، في بطولة شهدت خروج المنتخب المضيف بفضيحة أمام ألمانيا ووداع حامل اللقب، المنتخب الإسباني مبكرا بفضيحة أخرى أمام هولندا، وتألق المنتخب الجزائري الذي أحرج "الماكينات الألمانية".

الجزائر تصنع التاريخ

كان المنتخب الجزائري ممثل العرب الوحيد في تلك النسخة من المونديال ووقع في مجموعة ضمت بلجيكا وكوريا الجنوبية وروسيا، ليتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز الثاني خلف بلجيكا، برصيد أربع نقاط.

واجه "محاربو الصحراء"، المنتخب الألماني في دور الـ16، وكانوا قريبين جدا من إقصاء ألمانيا، لكنهم فشلوا في هز الشباك الألمانية ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين حسمتهما ألمانيا لصالحها بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

فضيحة إسبانيا

وقعت إسبانيا في مجموعة ضمت هولندا وتشيلي وأستراليا، وواجه حامل اللقب نظيره الهولندي في المباراة الأولى، بإعادة لنهائي بطولة 2010.

كانت معظم الترشيحات تصب في صالح إسبانيا بسبب كم النجوم الهائل في صفوفها، لكن "الطواحين" انتقمت لنفسها من خسارة 2010 واكتسحت إسبانيا بخماسية مقابل هدف وحيد، قبل أن يخسر "الماتادور" أمام تشيلي بهدفين نظيفين ويحقق فوزا شرفيا على أستراليا، ليودع المسابقة من الدور الأول.

فضيحة البرازيل

واجه أصحاب الأرض نظيرهم الألماني، في نصف النهائي، على أرضية ملعب "بيلو هوريزانتي"، الذي كان شاهدا على أكبر فضيحة في تاريخ الكرة البرازيلية.

تمكنت ألمانيا من اكتساح البرازيل بسباعية مقابل هدف وحيد، لتلحق بها الخسارة الأكبر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وتتأهل ألمانيا للنهائي الذي فازت فيه على الأرجنتين بهدف نظيف وتوجت بلقبها الرابع والأول منذ اتحاد ألمانيا الغربية والشرقية.