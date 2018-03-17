عمر السومة يرد على المشككين باستمراره مع الأهلي: لا يدخل بيننا حاسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد النجم السوري للنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، على المشككين في استمراره مع فريقه بعد خروجه غاضبا من مباراة الرائد، التي أقيمت الجمعة، والتصريحات التي أطلقها عقب المباراة.

ونشر السومة تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها "للغرباء أقاويل كثيرة.. لا يدخل بيني وبين الأهلي حاسد.. كالأب وابنه لا يفرقهما أحد.. لست ملزما بالتبرير فرابطتي بفريقي لا يغيرها سوى الواحد الأحد".

وأضاف هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية "أنا باق في الأهلي وسنمضي معا لاعبين وإدارة وجماهير لتحقيق الطموح"، وأرفق تغريدته بوسم "أنا باقي".

وتفاعلت جماهير الراقي مع الوسم الذي أطلقه السومة، وعبرت عن سعادتها برده على من شكك في بقائه مع الفريق الموسم المقبل.

أثار المهاجم السوري الكثير من الجدل، الجمعة، حين عبر عن غضبه، بعد تبديله أمام الرائد ودخول زميله مهند عسيري، رغم تسجيل السومة للهدف الثاني بالمباراة.

وبرر اللاعب غضبه في تصريحات أدلى بها بعد المباراة، إذ أكد أنه كان يحتاج لحساسية المباريات بعد عودته من الإصابة معبرا عن استغرابه من التبديل رغم أن الفريق كان متفوقا بفارق مريح، بالإضافة إلى أن المدرب كان باستطاعته أن يلعب بمهاجمين حسب السومة.

يذكر أن قسما من جماهير الأهلي حلل غضب السومة، بأنه غير راض عن عدم دخول اسمه في القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا، كما أن المدرب أخرجه رغم أنه ينافس على لقب هداف الموسم الحالي من الدوري، ويبتعد عن صاحب المركز الأول بهدف وحيد، رغم غيابه لجولات عدة بداعي الإصابة.