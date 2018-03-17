ساويرس بعد حذف تغريدته عن آل الشيخ: "أنا مبخفش من حد ومبجبش ورا أبدا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على اتهام أحد متابعيه له بأنه خاف من رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عبر التأكيد أنه لا يخاف من أحد وموضحا أن سوء فهم قد حدث في المناوشة التي حصلت بين الرجلين، الجمعة، عبر موقع تويتر.

وكتب أحد متابعي ساويرس: "هو انت خفت من تركي آل الشيخ أومال عامل فيها دكر ليه".

ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "أولا أنا ما بخافش من حد ومبجبش ورا أبدا، الراجل فهم غلط وأنا وضحتله في ردي له، ابقى شوفو".

وفي تفاصيل المناوشة، سأل أحد متابعي ساويرس سؤالا له قال فيه: "لما شاركت الأهلي في احتفال محمود طاهر قالوا الأهلي تباع ما رأيك الآن"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "اتباع بالريال".

وقام ساويرس بحذف التغريدة، بعد أن رد عليه آل الشيخ قائلا: "الأهلي لا يقدر بثمن وحاول تبعد عن الموبايل وانت مش مركز.. فاهمني طبعا".

كتب رجل الأعمال المصري تغريدة أخرى ردا على آل الشيخ وقال فيها: "الأهلي بالفعل لا يقدر بثمن ولم يباع لما انا زورته ولم يباع عندما زرته انت.. انا ارد على ما قالوه وقتها هذا هو المقصود لأنهم اشاعوا ذلك عند زيارتي و ستجد من يشيع المثل بعد زيارتك و أي مساعدة للنادي مقبولة و مقدرة كأهلاوى صميم و انا مركز و لا أقصد أي إساءة"، ليرد عليه آل الشيخ قائلا "ده العشم والأهلي أولا".