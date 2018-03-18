الخطيب: تركي آل الشيخ قدم دعما غير مسبوق للأهلي ولم يتجاوز حدوده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، شكره لرئيس هيئة الرياضة العامة السعودية والرئيس الشرفي للفريق، تركي آل الشيخ، على دعمه "غير المسبوق"، وأكد أنه "محب لمصر وللأهلي".

وقال الخطيب خلال حفل "عائلة الأهلي" الذي أقيم تكريما لأساطير فريق القلعة الحمراء إن "تركي آل الشيخ عرض دعما للنادي الأهلي، فقلت له نحن لا نريد شيئا، وعندما نحتاج سنخبرك".

وتابع الخطيب حديثه قائلا: "لقد لعب (آل الشيخ) دور المحب لمصر وللنادي الأهلي، هو محب جدا، وقد رأيت ذلك وأحسست به".

وأضاف اللاعب السابق للفريق الأحمر وأحد أبرز نجومه عبر التاريخ أن آل الشيخ "قد ساهم بتزويد النادي بالتمويل المطلوب، كما أنه ساعد في إعارة اللاعبين وقد ارتفعت العوائد المالية من إعارتهم للضعف عبر تدخله وتسهيل مباريات ودية أدخلت للنادي 800 ألف دولار".

وأنهى الخطيب حديثه عن آل الشيخ قائلا: "في الحقيقة لقد قدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية دعما غير مسبوق في تاريخ النادي الأهلي".

وفي سياق متصل، أكد الخطيب أن النادي الأهلي لديه منظومة وتاريخ لا يمكن لأحد أن يخترقه من المستثمرين، وأشار إلى أن آل الشيخ لم يتجاوز حدوده.

وكشف رئيس الأهلي عن مساعدة قدمها أحد شيوخ الإمارات، الذي رفض ذكر اسمه، بقيمة مليون دولار، بعد لقاء جمع بين الرجلين على هامش مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات.

يذكر أن الخطيب شدد على أهمية فتح باب الاستثمار في النادي الأهلي، وكشف عن أن الملعب الجديد للفريق سيكلف بين خمسة وسبعة مليارات جنيه مصري.