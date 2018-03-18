العرب في المونديال: من هو صاحب أول هدف سعودي في كأس العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك المنتخب السعودي للمرة الأولى في كأس العالم، عام 1994، في النسخة التي استضافتها أمريكا، وكانت تلك هي المشاركة الأفضل للأخضر في تاريخ حضوره بالمونديال، ولكن من كان صاحب أول هدف سعودي في كأس العالم؟

وقعت السعودية في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا وبلجيكا والمغرب، وتمكن الأخضر من حجز مقعد في دور الـ16 للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

احتل المنتخب السعودي المركز الثاني خلف هولندا، بعد أن حصد ست نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على بلجيكا ومتأخرا عن هولندا بفارق الأهداف أيضا.

تمكنت السعودية من الفوز على بلجيكا بهدف سعيد العويران التاريخي، على طريقة مارادونا، كما فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، ولكن من كان صاحب الهدف الأول لها في كأس العالم؟

التقى الأخضر مع المنتخب الهولندي في المباراة الأولى له في البطولة، ورغم خسارته بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أن اللاعب فؤاد أنور كان صاحب أول هدف سعودي في المونديال.

سجل أنور هدفه عند الدقيقة 18 معطيا الأسبقية لمنتخب بلاده، قبل أن تعود الطواحين وتسجل هدفين لتحسم المباراة لصالحها.

يذكر أن حفل اعتزال مميز أقيم لهذا النجم الذي كان يلعب مع الشباب سابقا، في فبراير/شباط الماضي بمشاركة الأهلي المصري.