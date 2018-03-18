برشلونة يتفوق على بلباو وميسي ينفرد بالمركز الثاني بسباق الحذاء الذهبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة، ليعزز صدارته للدوري الإسباني ويبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، مؤقتا.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو" تقدم الفريق الكتالوني عند الدقيقة الثامنة عبر المهاجم الإسباني باكو ألكاسير.

وعند الدقيقة 30، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل الهدف الثاني، بطريقة مميزة، ليكون هدفه الأول من خارج منطقة الجزاء، خلال الموسم الحالي، باستثناء الركلات الحرة المباشرة.

ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى نقطته رقم 75، ليبتعد بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد، مؤقتا.

يذكر أن ميسي سجل هدفه رقم 25 في "الليغا" خلال الموسم الحالي، ليحتل المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي بعد النجم المصري محمد صلاح.