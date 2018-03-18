محمد صلاح في أول تعليق بعد "سوبر هاتريك": ليست مسألة أرقام بالنسبة لي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، السبت، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي، التي سجل فيها 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ28 هدفا.

وقال صلاح، عقب المباراة، إنها "ليست مسألة أرقام بالنسبة لي بل هدفي دائما هو خدمة ليفربول في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط". وأضاف: "أشكر الجميع وأشكر زملائي على مساعدتي أمام واتفورد. نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة والخروج بشباك نظيفة".

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تألق النجم المصري محمد صلاح أمام واتفورد، وسجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، لتكون المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب مصري وعربي هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، وأول لاعب يسجل رباعية مع ليفربول في موسم واحد منذ عام 2013 حين سجل الأوروغوياني لويس سواريز هذا العدد من الأهداف.

وسجل الفرعون المصري الهدف الأول في مرمى واتفورد عند الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، صنع صلاح هدفا لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 49، قبل أن يسجل النجم المصري الهدف الثالث له في المباراة والرابع لـ"الريدز"، ثم سجل الهدف الرابع له عند الدقيقة 85.

وهذا أول سوبر هاتريك لصلاح منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب مصري وعربي يسجل رباعية في مباراة واحدة في "البريميرليغ". يذكر أن الفرعون المصري وصل إلى هدفه رقم 28 في الدوري الإنجليزي الممتاز والـ36 له خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، ليصبح أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.