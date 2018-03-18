يورغن كلوب: محمد صلاح يسير على خطى ليونيل ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، عن سعادته بمستوى نجمه المصري، محمد صلاح، بعد تسجيله رباعية في مرمى واتفورد، السبت، وصناعته لهدف، مشيرا إلى أن الفرعون المصري يسير على خطوات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال كلوب في تصريحات أعقبت المباراة "محمد صلاح في طريقه للوصول إلى مستوى ميسي، هذا جيد، ولكنني لا أعتقد أنه يحب أن تتم مقارنته بميسي، ولا أظن أن أحدا يريد ذلك".

وتابع المدرب الألماني حديثه قائلا "ميسي يقوم بما يقوم به منذ ما يقارب الـ20 عاما، ولا أعرف لاعبا كان له نفس التأثير على الفريق سوى مارادونا".

وعن أهمية حفاظ صلاح على مستواه قال كلوب "إنه يقدم مستوى مذهلا، وكما هي الحياة دائما، إذا كان لديك المهارات فعليك أن تظهرها باستمرار، استقرار مستواه الفني يصب في صالحنا، إنه يساعدنا كثيرا فاللاعبون يحبون اللعب بجانبه وهو يحب اللعب معهم، وهذا أمر جيد".

وتألق الفرعون المصري في مباراة تاريخية أمام واتفورد، سجل فيها أربعة أهداف وصنع هدفا، ليصبح أول لاعب عربي يسجل رباعية في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن صلاح كسر عدة أرقام خلال مواجهة واتفورد، إذ وصل إلى هدفه رقم 36 خلال الموسم الحالي، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في الموسم الأول له مع الفريق الأحمر.