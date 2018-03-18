تركي آل الشيخ: سنبحث عن مصلحة السعودية قبل دعم أحد ملفات مونديال 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشار رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، إلى أنه لم يتلق طلبا من أحد لدعم ملف استضافة كأس العالم 2026، والذي يتنافس المغرب على تنظيمه مع ملف مشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا، مؤكدا عل أنه سيبحث عن مصلحة السعودية قبل تقديم الدعم لأحد الملفين.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أول".

وأردف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في نفس التغريدة "اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا"، حسب تعبيره.

ويتنافس ملف المغرب مع ملف أمريكا وكندا والمكسيك المشترك، على تنظيم هذه النسخة من كأس العالم، ولم تحدد السعودية الملف الذي ستقوم بدعمه بعد.

يذكر أن آل الشيخ كان قد عبر عن رغبته بحضور كأس العالم في أمريكا أو بريطانيا، ولكنه كان يشير إلى نسخة 2022 من المونديال والتي من المقرر أن تستضيفها قطر.