بعد "كرة المضرب" و "العلكة".. شاب يستعرض مهاراته الكروية باستخدام "قبعة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتادت جماهير كرة القدم على رؤية بعض اللاعبين وهم يستعرضون مهاراتهم الكروية باستخدام "كرة المضرب" أو "العلكة"، ولكن هذا الشاب الأفريقي الذي لا يبدو أنه لاعب محترف اختار القبعة لإبهار المتفرجين بقدراته الكروية.

وتداول موقع "Bleacher report" فيديو للشاب، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام وهو يقوم بالسيطرة على القبعة بقدميه بطريقة مدهشة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم، كما بدا من تعليقات بعضهم أن الشاب ينتمي إلى جنوب أفريقيا.

وشاهدت جماهير كرة القدم سابقا، النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا وهو يستعرض باستخدام كرة مضرب أو كرة تنس طاولة، كما رأت النجم الألماني مسعود أوزيل وهو يستعرض بالعلكة، لكن يبدو أن فكرة "القبعة" ستضاف إلى هاتين الفكرتين باستعراض المهارات.