محمد هنيدي نافيا تدخله بقضية عبد الله السعيد: مكنش عندي رصيد يوميها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طلب النجم الكوميدي المصري، محمد هنيدي، من الجماهير الكروية المصرية أن تبعده عن أزمة لاعب الأهلي، عبد الله السعيد، مؤكدا أنه لم يتدخل بالقضية ولم يتصل بأحد كما أنه "لم يكن لديه رصيد" في ذلك اليوم.

وقال هنيدي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "أبعدوني والنبي يا جدعان عن مشكلة عبد الله السعيد.. انا ولا أدخلت في الصفقة ولا اتوسطت ولا اتصلت بحد يوميها.. ثم اني ماكنش عندي رصيد يوميها اساسا".

وجاءت تغريدة الممثل المصري ردا على ما تداوله البعض عن محاولته إقناع السعيد بمقابلة رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، من أجل تجديد عقده مع الأهلي، وفقا لما نقلته صحف محلية مصرية.

وجدد الأهلي عقد لاعب وسطه وأحد أبرز لاعبيه، مؤخرا، قبل أن يقوم بعرضه للبيع أو للإعارة بعد التجديد بساعات قليلة في خطوة مفاجئة.

ونشر رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، صورة للسعيد بعد توقيعه عقدا مع الزمالك، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تصريح من قبل اللاعب على القضية حتى اللحظة.