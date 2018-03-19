والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة قاسية لمنتقدي ابنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ماريا دولوريس، رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي ابنها، بعد الرباعية التي سجلها في شباك جيرونا، الأحد، ليعود للمنافسة على الحذاء الذهبي للموسم الحالي.

ونشرت دولوريس صورة تظهر أرقام رونالدو في عام 2018 إذ لعب 13 مباراة وسجل 21 هدفا في جميع البطولات.

وأرفقت والدة النجم البرتغالي الصورة بتعليق جاء فيه "فليقولوا يجب أن يضع الحذاء على الرف في سن الـ33 عاما"، في إشارة إلى مطالبات بعض الجماهير باعتزاله.

وتعرض رونالدو لضغط شديد في النصف الأول من الموسم من قبل جماهير الريال وصلت إلى حد المطالبة برحيله أو اعتزاله.

يذكر أن النجم البرتغالي سجل 18 هدفا في الدوري وثلاثة أهداف في دوري الأبطال منذ انطلاق العام الحالي.