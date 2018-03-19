رأي: بعد الرباعية في جيرونا.. هذه أسباب "استفاقة الوحش" كريستيانو رونالدو؟

هذا التقرير بقلم عبيدة نفاع، محرر الشؤون الرياضية بموقع CNN بالعربية ولا يعكس بالضرورة رأي أو توجهات الشبكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصون نادي جيرونا برباعية خلال المباراة التي جمعت بين الريال والفريق الكتالوني، الأحد، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، ليدخل في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي لهذا الموسم بوصوله للهدف رقم 22 في الدوري الإسباني، رغم تراجع مستواه في بداية الموسم، فما هي الأسباب التي أدت إلى عودة رونالدو لمستواه الطبيعي؟

المنافسة مع ميسي

أخبر رونالدو زملاءه مطلع الموسم الحالي بأنه سينافس على لقب هداف الدوري الإسباني "بيتشيشي" رغم وصول الفارق بينه وبين المتصدر، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى 12 هدفا في مرحلة من مراحل "الليغا".

منافسة رونالدو وميسي، هي السر في معظم الأحيان لتألق أحدهما، وقد اعترف النجم البرتغالي بذلك في إحدى حواراته إذ أكد أن منافسته مع "ليو" على الجوائز الفردية تحفزه دائما لتقديم الأفضل.

كأس العالم للأندية "نقطة تحول"

شكلت بطولة كأس العالم للأندية 2017 والتي أقيمت في الإمارات نقطة تحول النسبة لرونالدو، فقد جاءت في منتصف الموسم، وكان اللاعب البرتغالي بحاجة لمثل هذه البطولة كي يستعيد بريقه من جديد.

قاد "صاروخ ماديرا" الريال لتحقيق اللقب بعد تسجيله لهدفين، كان أحدهما هدف الفوز باللقب على حساب غريميو البرازيلي، ومنذ ذلك الحين اختلف أداء رونالدو، فقد سجل 18 هدفا في القسم الثاني من الموسم مقابل ثمانية أهداف لميسي.

تراجع مستوى الريال

شعر النجم البرتغالي بالمسؤولية بعد تراجع مستوى الريال خلال الموسم الحالي، فأصبحت لديه الرغبة بإثبات أن تأثيره على الفريق لا يقل عن تأثير ميسي على برشلونة فانتفض واستعاد بريقه.

حماية زيدان

لعب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دورا محوريا في استعادة رونالدو لمستواه، فقد دافع عنه حين كانت الجماهير تطلق صافرات استهجان ضده بل ووصل الأمر إلى حد تداول الصحف الإسبانية لأنباء تحدثت عن رحيله عن الفريق.

في وسط هذا الجو المشحون، كان لابد أن يظهر دور المدرب الذي خرج في تلك الفترة الصعبة وأكد أنه لا يمكن أن يتخيل ريال مدريد بلا رونالدو، وطالب الجماهير بالصبر ووضع ثقته الكاملة بنجمه الأول، وهو الأمر الذي استفاد منه النجم البرتغالي وزيدان على حد سواء.