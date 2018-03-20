العرب في المونديال: صاحب أول هدف مصري في كأس العالم ليس مجدي عبد الغني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل المنتخب المصري مشاركته الأولى في كأس العالم، عام 1934 في إيطاليا، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يسجل حضوره في المحفل العالمي، ورغم خروج "الفراعنة" من المباراة الأولى في تلك البطولة إلا أنهم نجحوا في تسجيل هدفين، لذلك سنوضح المفهوم الخاطئ لدى بعض الجماهير بأن مجدي عبد الغني هو صاحب هدف مصر الأول والوحيد في كأس العالم.

تأهلت مصر للمونديال، لتكون الدولة الأفريقية والعربية الأولى التي تسجل مشاركتها في كأس العالم.

وقع المنتخب المصري في مواجهة المجر، التي كانت تملك فريقا قويا في ذلك الحين.

لعبت مصر مباراتها الأولى في كأس العالم على أرضية ملعب نابولي، في 27 مايو/أيار من عام 1934، أمام المجر.

تقدم الفريق المجري عبر اللاعب بال تيليكي عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف تولدي الهدف الثاني للمجر عند الدقيقة 31.

سجلت مصر هدفها الأول في كأس العالم عند الدقيقة 35 عبر عبد الرحمن فوزي، الذي عاد وسجل هدفا ثانيا لبلاده عند الدقيقة 39، ليعادل النتيجة، قبل أن تسجل المجر هدفين وتفوز بالمباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن بعض الجماهير الكروية تعتقد أن اللاعب مجدي عبد الغني هو صاحب الهدف الأول لمصر في المونديال والوحيد، أمام هولندا في كأس العالم 1990.