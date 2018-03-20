كم ستبلغ قيمة فائدة ليفربول في حال بيع محمد صلاح حاليا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتل النجم المصري محمد صلاح المركز السادس في قائمة اللاعبين الأكثر فائدة لأنديتهم في حال انتقالهم إلى فرق أخرى، حسبما نشر مركز الدراسات الرياضية السويسري "CIES".

واحتل صلاح المركز السادس، إذ ستبلغ فائدة ليفربول من بيعه 113 مليون يورو (139 مليون دولار)، وهو الفرق بين سعره عند الشراء (50 مليون يورو) وبين قيمته الحالية (163 مليون يورو).

واحتل اللاعب الإنجليزي لتوتنهام هوتسبرز، هاري كين المركز الأول بفائدة بلغت 198 مليون يورو، وهي قيمته الحالية في السوق.

من جانبه، جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بفائدة 197 مليون يورو، لبرشلونة.

يذكر أن صلاح لفت الأنظار خلال الموسم الحالي بتسجيله 36 هدفا في جميع البطولات محتلا المركز الثاني في قائمة هدافي أوروبا (في جميع البطولات) بعد نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 37 هدفا، والمركز الأول في سباق الحذاء الذهبي برصيد 28 هدفا.