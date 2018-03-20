هل تعلم أن ميسي كان يحقن نفسه يوميا بإبرة هرمون النمو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه كان يقوم بحقن نفسه كل ليلة بإبرة هرمون النمو، الذي كان يعاني من نقص فيه، إذ كانت تبلغ تكلفة الإبرة 1500 دولار أمريكي، وفقا للصحف البريطانية.

وكشف ميسي في تصريحات أدلى بها لتلفزيون America TV "كنت أقوم بحقن قدمي كل ليلة منذ أن كنت في الـ12 من عمري ولم يترك هذا الامر أثرا سلبيا بي".

وأضاف ليو "في البداية كان والداي يقومان بحقني عندما كنت في الثامنة من عمري، قبل أن أتعلم أنا أن أقوم بذلك، لقد كانت إبرة صغيرة ولم يؤلمني الأمر، كان شيئا اعتياديا بالنسبة لي وكنت أقوم به بشكل طبيعي".

وكشفت الصحف البريطانية أن ثمن الإبرة الواحدة كان يصل إلى 1500 دولار أمريكي، كانت تتكفل عائلة ميسي به قبل أن يتحمل ناديه السابق، نيولز أولد بويز جزءا من التكاليف ويتكفل برشلونة لاحقا بعلاجه.

يذكر أن "البرغوث" الأرجنتيني انضم إلى برشلونة حين كان يبلغ من العمر 13 عاما واستمر في صفوفه حتى الآن.