لماذا يقول كريستيانو رونالدو دائما إنه الأفضل في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إيمانه بأنه الأفضل في العالم، مؤكدا أنه يثبت ذلك على أرضية الملعب، في تصريحات أدلى بها بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2017.

وقال رونالدو "أقول دائما إنني الأفضل لأنني أؤمن بذلك وأظهر هذا الأمر على أرضية الملعب".

وتابع النجم البرتغالي قائلا "هذه لحظات سعيدة أود أن أشارك زملائي بها، فهذا أمر رائع على المستويين الفردي والجماعي، لقد كان عاما تاريخيا لريال مدريد، حققنا فيه خمسة ألقاب وفزت بالكرة الذهبية الخامسة وجائزة الفيفا الثانية".

استعاد "صاروخ ماديرا" مستواه في النصف الثاني من الموسم الحالي، إذ سجل 21 هدفا في 13 مباراة، 18 منهم في الدوري الإسباني، وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، خلال عام 2018.

وتفوق رونالدو في جائزة أفضل لاعب برتغالي على لاعب وسط مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، وحارس سبورتينغ لشبونة، روي باتريسيو.

يذكر أن التصويت على هذه الجائزة يتم عبر لجنة من المدربين واللاعبين والجماهير، بقيادة النجم البرتغالي السابق، لويس فيغو.