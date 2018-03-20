تركي آل الشيخ يكشف عن خطة لإقامة كأس العالم في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عن وضعه لخطة من أجل استضافة مصر لكأس العالم.

ونشر آل الشيخ تغريدة على تويتر جاء فيها "مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة".

وتابع رئيس هيئة الرياضة في نفس التغريدة "في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبد العزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة".

ويعد آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي الأهلي ولعب دورا بارزا في "مشروع القرن" الخاص بالنادي.

يذكر أن رئيس هيئة الرياضة السعودية أكد أن بلاده لم تتلق طلبا لدعم أحد ملفي استضافة كأس العالم 2026، والذي يتنافس المغرب مع الملف المشترك لأمريكا وكندا والمكسيك، على تنظيمه.