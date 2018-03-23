النائب العام القطري: دول "الحصار" طلبت منا الانسحاب من تنظيم كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتهم النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن دول المقاطعة، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بأنها طلبت من قطر الانسحاب من تنظيم كاس العالم 2022 من أجل رفع "الحصار" عنها.

وقال بن فطيس في تصريحات أدلى بها لصحيفة ABC الإسبانية: "لقد طلبوا منا الانسحاب من تنظيم كأس العالم مقابل رفع الحصار عن قطر".

وأضاف النائب العام القطري: "كرر الجنرال الذي يدير شرطة الإمارات أن على قطر التخلي عن تنظيم كأس العالم في حال أرادت أن يرفع الحظر عنها"، حسب تعبيره.

وكان نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، قد قال في إحدى تغريداته: "قلت إن قطر تختلق أزمة وتدعي أن عليها حصارا حتى تتخلص من أعباء بناء الإنشاءات الرياضية المكلفة وينقل المونديال ولذلك افتعلت هي الأزمة الحالية.. كان هذا تحليلي الشخصي وقد يكون قريبا من الحقيقة جدا.. لننتظر.. ولقد سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت إن حسابي هذا يعبر عن رأيي الشخصي ولا يمثل أي جهة أو طرف آخر".

يذكر أن قطر تستعد لاحتضان كأس العالم 2022 على أراضيها، لتكون الدولة الأولى التي تستضيف هذا المحفل في الشرق الأوسط.