نجم حراسة منتخب بلجيكا يغيب عن مواجهة السعودية المرتقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تأكد غياب نجم الحراسة البلجيكية، تيبو كورتوا، عن مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره البلجيكي، الثلاثاء، تحضيرا لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمنتخب البلجيكي على تويتر عن غياب الحارس العملاق، إذ أكدت أنه غادر تدريبات المنتخب بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ولا يزال مدرب الشياطين الحمر، يبحث عن بديل لكورتوا في مباراة السعودية، التي بات من المؤكد غياب كورتوا عنها، وفقا لصفحة المنتخب، ومن المرج أن يكون حارس نادي ليفربول، سيمون مينوليه.

وسيلتقي "الأخضر" مع نظيره البلجيكي، الثلاثاء، استعدادا لمشاركة الفريقين في المونديال.

واستذكر المنتخب البلجيكي في إحدى التغريدات، هدف النجم السعودي سعيد العويران في المباراة التاريخية التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 1994، وانتهت بفوز السعودية بهدف نظيف وتأهلها للمرة الوحيدة في تاريخها إلى الدور الثاني.

يذكر أن هذه المباراة ستكون الرابعة للأخضر، تحضيرا للمونديال، بعد فوزه على مولدوفا بثلاثية نظيفة، وخسارته من العراق برباعية مقابل هدف وحيد، وتعادله مؤخرا مع أوكرانيا بهدف لمثله.