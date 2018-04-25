(CNN) -- مراسلة CNN، بيكي أندرسون، تقود السيارة مع النجم المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح، وتسأله عن شعوره عند سماع أغنية “الملك المصري” في الملعب.
محمد صلاح لـCNN: أغنية "الملك المصري" تضعني تحت الضغط
صلاح لـCNN: "الملك المصري" تشعرني بالضغط
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
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شاهد ردة فعل محمد صلاح عند تشغيل مراسلة شبكتنا له أغنية “الملك المصري” الخاصة بمشجعي نادي ليفربول.
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