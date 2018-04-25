محمد صلاح يكشف لـCNN عن وجبته المفضلة: آكلها فور خروجي من المطار

محمد صلاح يكشف لـCNN يكشف عن وجبته المفضلة

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آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
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ما هي الوجبة التي يأكلها محمد صلاح فور خروجه من المطار؟

(CNN)-- كشف النجم المصري، محمد صلاح، عن طبقه المفضل لشبكة CNN، فما هي الوجبة التي يأكلها فور خروجه من المطار؟

مصرغذاءمحمد صلاحطرائف