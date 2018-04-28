(CNN)-- استضافت المملكة العربية السعودية، الجمعة، فعالية نزالات WWE “رويال رامبل” في مدينة جدة. الحدث يعبتر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أقيم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.
شاهد.. جون سينا وتربل إتش يتصارعان في ربوع جدة!
جون سينا وتربل إتش يتصارعان في ربوع جدة!
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و41 دقيقة.
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الفعالية شهدت مشاركة بعضاً من أبرز مشاهير الرياضة، من ضمنهم جون سينا وتربل إتش ,اندرتيكر وغيرهم.
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