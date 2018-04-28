شاهد.. جون سينا وتربل إتش يتصارعان في ربوع جدة!

(CNN)-- استضافت المملكة العربية السعودية، الجمعة، فعالية نزالات WWE “رويال رامبل” في مدينة جدة. الحدث يعبتر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أقيم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.