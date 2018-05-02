هل سمعت عن كرة القدم "العمياء"؟ تعرف على قوانينها

هل سمعت عن كرة القدم "العمياء"؟

رياضة
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
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كرة القدم "العمياء" هي جزء من كرة الصالات.

كرة القدم "العمياء" هي جزء من كرة الصالات، حيث يبدو كل اللاعبين في الملعب "مكفوفين"

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