كرة القدم "العمياء" هي جزء من كرة الصالات، حيث يبدو كل اللاعبين في الملعب "مكفوفين"
هل سمعت عن كرة القدم "العمياء"؟ تعرف على قوانينها
هل سمعت عن كرة القدم "العمياء"؟
رياضة
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
0:50
كرة القدم "العمياء" هي جزء من كرة الصالات.
كرة القدم "العمياء" هي جزء من كرة الصالات.
كرة القدم "العمياء" هي جزء من كرة الصالات، حيث يبدو كل اللاعبين في الملعب "مكفوفين"
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