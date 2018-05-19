حصريا لـCNN.. أسامة هوساوي يكشف سر وصول السعودية لكأس العالم 2018

حصريا لـCNN.. هوساوي يكشف سر الوصول للمونديال

رياضة
عبيدة نفاع
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
الكرة السعوديةالمملكة العربية السعوديةرياضةرياضة كرة القدمكأس العالم 2018
1:14

كشف قائد المنتخب السعودي وصخرة دفاعه أسامة هوساوي سر تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 بعد غياب دام 12 عاما، وذلك في مقابلة أجراها مع مراسل شبكتنا، عبيدة نفاع، على هامش معسكر "الأخضر" في مدينة ماربيا الإسبانية.

الكرة السعوديةالمملكة العربية السعوديةرياضةرياضة كرة القدمكأس العالم 2018