حصريا لـCNN.. أسامة هوساوي يكشف سر وصول السعودية لكأس العالم 2018

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كشف قائد المنتخب السعودي وصخرة دفاعه أسامة هوساوي سر تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 بعد غياب دام 12 عاما، وذلك في مقابلة أجراها مع مراسل شبكتنا، عبيدة نفاع، على هامش معسكر "الأخضر" في مدينة ماربيا الإسبانية.