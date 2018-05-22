مدير المنتخب السعودي لـCNN: إذا أردنا أن نكون أقوياء يجب أن نواجه منتخبات قوية

(CNN)-- أكد مدير المنتخب السعودي لكرة القدم، عمر باخشوين، أن البعض انتقد خوض المنتخب السعودي لمباريات ودية مع منتخبات قوية، لكنه يرى أنه إذا أراد الأخضر أن يكون قويا عليه أن يواجه الأقوياء، كما تحدث عن مباراة السعودية ومصر متمنيا أن تكون مباراة شيقة.