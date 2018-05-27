ما حقيقة ما قاله تركي آل الشيخ حول "غياب محمد صلاح عن كأس العالم؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا بعد نشره تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قال فيها إن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، سيغيب عن بطولة كأس العالم نظرا للإصابة التي تعرض لها في لقاء فريقه مع ريال مدريد، السبت.

وقال آل الشيخ في تدوينته: "مع بالغ الحزن .. للأسف نجمنا العربي الكبير محمد صلاح تأكد غيابه شهرين للإصابة ... مما يعني أننا سنفتقده في كأس العالم ... نتمنى له الشفاء العاجل،" وهو الأمر الذي لاقى نحو ثلاثة آلاف تعليق في أول ساعتين من نشرها.

يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد أعادوا تداول مقطع الفيديو أعلاه لآل الشيخ، والذي تحدث فيه ممازحاً عن إصابة محمد صلاح قبل مونديال روسيا 2018، وذلك في مقابلة على القناة الرياضية السعودية، معلقين بأن "امنية آل الشيخ تحققت."

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نقل عن مسئولين في النادي الإنجليزي قولهم إنه تم إجراء الأشعة على كتف محمد صلاح وأظهرت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف. وقد أعرب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.

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